Санкт-Петербург, 4 июня, 2021, 08:36 — ИА Регнум. Жителей России в 2022 году ждут долгие новогодние выходные, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на полях Петербургского экономического форума.

Дарья Драй ИА REGNUM Новогодний фейерверк

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По его словам, 31 декабря в этом году станет нерабочим, к нему добавятся еще девять выходных в январе 2022 года.

Он также добавил, что выходные на майские праздники также ожидаются длинными — на 1 мая и 9 мая выпадет по четыре выходных дня.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый месяц лета жители России смогут отдохнуть три дня подряд.

Длинные выходные будут в связи с празднованием Дня России, который выпадает в 2021 году на субботу, 12 июня. Выходной день переносится на понедельник, 14 июня. Таким образом, граждане будут отдыхать с 12 по 14 июня.

Следующие длинные выходные ждут российских граждан только осенью. Официальный праздничный день 4 ноября в 2021 году выпал на четверг. На пятницу, 5 ноября, переносится выходной со 2 января, совпадающий с официальными праздничными днями. Таким образом, выходные продлятся с 4 по 7 ноября.

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