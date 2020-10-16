Москва, , 10:28 — REGNUM 22 февраля, 5 ноября и 31 декабря 2021 года объявлены в России дополнительными выходными днями. Постановление о переносе выходных дней подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован 16 октября на сайте правительства.

Выходные и нерабочие праздничные дни решено перенести в целях их рационального использования, пояснили в правительстве. С субботы 2 января выходной перенесли на пятницу 5 ноября, с воскресенья 3 января — на пятницу 31 декабря и с субботы 20 февраля — на понедельник 22 февраля.

Кроме того, более двух выходных подряд будет в январе, марте, мае и июне.

Как сообщало ИА REGNUM, последний день 2020 года выходным не будет. 31 декабря в текущем году — сокращённый рабочий день.