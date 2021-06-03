Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Власти Москвы работали над благоустройством на жёстком фоне общественной реакции, сообщил 3 июня мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«Когда мы перекопали все улицы, парки и площади, то вы помните, какое отторжение от этого было. Не общее, на самом деле, когда мы опрашивали население — 80% это поддерживало москвичей. Но фон был жёсткий, болезненный переход был», — сказал он.

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Собянин отметил, что в тот момент «огромное количество коммерческих интересов было затронуто, огромное количество бизнесов в переходный период просто пострадали — владельцы ларьков, рынков, рекламы, проводов».

Кроме того, создавало дискомфорт проблема постоянной реконструкции шума и строек.