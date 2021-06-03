Санкт-Петербург, , 17:37 — REGNUM В 80-е годы в СССР многое делалось для качества жизни населения, однако эта работа была дополнительной к основному направлению — индустриализации. Об этом 3 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин на Петербургском международном экономическом форуме.

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«В 80-е годы больше уделялось внимание индустриализации, количеству выпущенных тракторов, машин и так далее, количеству заводов. И я бы не сказал, что в то время не уделялось качеству жизни. Образование очень приличное, здравоохранение очень приличное по тем временам, культура. Много делалось, но это было, знаете ли, каким-то довеском к мощной индустриализации. Не самоценностью, а именно довеском», — сказал Собянин.

По словам мэра, особенно ярко это выглядело в дни его молодости, когда он работал в Когалыме, который «никто бы не стал строить и обустраивать», если бы в этом месте не было нефтегазовых месторождений.