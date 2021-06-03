Иммунолог исключил риск третьей волны COVID-19 в России
Москва, 3 июня, 2021, 16:02 — ИА Регнум. Рисков возникновения третьей волны COVID-19 летом или осенью 2021 года в России нет, считает доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов.
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«Рисков какой-либо волны или всплеска на лето и на осень по текущему коронавирусу, я считаю, нет», — сказал он РИА Новости.
При этом Жемчугов допустил, что могут быть небольшие колебания из-за «перемещения людей в рамках отпусков».
«Но процесс будет затухать с уменьшением количества выявленных зараженных при одинаковом количестве тестов», — подчеркнул иммунолог.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе Петербургского международного экономического форума заявила, что в России темпы вакцинации набирают обороты.
По её словам, на сегодняшний день всё ещё необходимо соблюдать все санитарные требования, а если человек чувствует себя плохо, то «не нужно ходить в рабочий коллектив, не надо ставить под удар здоровье окружающих».
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