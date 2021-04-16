Число заразившихся COVID-19 граждан России к 24 мая превысило 5 млн.

В ряде областей отмечается рост темпов распространения болезни. О напряженной ситуации сообщают в Бурятии, Забайкалье, Алтайском крае.

15,4 млн человек получили одну дозу прививки, 11,1 млн привиты полностью. В среднем в России ежедневно делается по 358 тысяч прививок (первых и вторых).

Сейчас иммунитет к COVID-19 в России имеют не менее 13 млн человек (8,93% от населения). Для формирования коллективного иммунитета требуется достичь показателя в 60%. При сохранении нынешних темпов вакцинации на это потребуется еще 484 дня.

К 24 мая наибольшая доля населения привита в Чукотском АО (23%), наименьшая — в Дагестане (2,8%). Все подробности о том, как Россия борется с COVID и его последствиями, — в трансляции ИА REGNUM.

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