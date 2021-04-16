За сутки в Новосибирской области скончались четыре пациента с коронавирусом
В Новосибирской области, по данным на сегодня, 24 мая, за минувшие сутки выявлено 69 новых случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 72 случая.
В Карелии за сутки выявили 59 новых инфицированных коронавирусом
В Республике Карелия за минувшие сутки выявлено 59 новых носителей коронавируса, это на одного человека меньше, чем сутками ранее.
В Петербурге сократились объёмы тестирования на коронавирус
За последние сутки в Петербурге обследование на наличие коронавируса прошли 14 176 человек, сообщили 24 мая в городском оперштабе. Таким образом, в воскресенье, 23 мая, было протестировано на девять тысяч человек меньше, чем было в субботу.
За неделю прививку от COVID-19 в Прикамье сделали более 33 тыс. человек
В Пермском крае за неделю (17−23 мая) прививку от коронавирусной инфекции сделали свыше 33 тыс. жителей: первым компонентом вакцины привиты 17 275 человек, вторым — 16 320 пермяков. Об этом сообщает краевой минздрав.
В Челябинской области выявили ещё 89 носителей коронавируса
В Челябинской области за 23 мая выявили ещё 89 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.
С начала пандемии в регионе обнаружили 62 424 заразившихся. Выздоровели уже 56 899.
В Якутии ковидные госпитали заполнены на 90%
В Якутске на 24 мая уже более 2 тыс. человек находятся на лечении.