Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В течение ближайшего времени в России будет объявлено о возможности вакцинации от COVID-19 для иностранных граждан. Об этом в ходе сессии «Надолго или навсегда? Жизнь и развитие в условиях новой реальности» Петербургского международного экономического форума заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«Безусловно, эта тема острая, она понятная и известная. В правительстве этот вопрос есть, и он в поле зрения [вице-премьера РФ] Татьяны Алексеевны [Голиковой] лично, она этим занимается. Я думаю, что в течение ближайшего времени мы решение по этому поводу объявим», — сказала Попова.

По её словам, соответствующая инициатива «сейчас формулируется и готовится», и «алгоритмы сейчас рассматриваются в правительстве».

Попова подчеркнула, что чем быстрее такая возможность будет предоставлена для иностранцев, тем «ещё более безопасную территорию мы смогли бы создать»: «Для нас это важно, мы просили бы подумать над этим».

На сегодняшний день в России могут прививаться только граждане страны. Для этого им необходимо предоставить в пункте вакцинации паспорт и полис ОМС.