Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 15:14 — REGNUM Сотрудник «Сбера» будет уволен, если по его вине клиент откажется от услуг банка. Об этом 3 июня завил председатель правления кредитного учреждения Герман Греф.
Вместе с тем Греф заявил, что готов простить сотруднику ошибку, которая привела к убыткам. Глава банка отметил, что совершать ошибки — это нормально.
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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале Герман Греф рассказывал, что коллеги опасались за его жизнь и здоровье после убийства в 1997 году вице-губернатора Санкт-Петербурга Михаила Маневича. Он также рассказал о своих разговорах на данную тему как с нынешним главой Счётной палаты РФ Алексеем Кудриным, так и с другими коллегами.
С 1994 по 1997 год Греф работал в комитете мэрии Санкт-Петербурга по управлению городским имуществом.
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