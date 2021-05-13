Москва, , 16:28 — REGNUM Сбербанк занял 51-е место в общем списке опубликованного сегодня, 13 мая, рейтинге Global 2000, и 1-е место среди российских компаний, вошедших в рейтинг. Global 2000 — список крупнейших публичных компаний мира по версии журнала Forbes. В него включены компании из 61 страны, которые были оценены по четырём показателям: продажи, доходы, активы и рыночная стоимость. Как напомнили в пресс-службе Сбера, в прошлом году кредитное учреждение занимало 402-е место в общем рейтинге и 6-е место среди российских компаний.

«В 2020 году Сберу, как и другим компаниям, пришлось в кратчайшие сроки адаптироваться к новым реалиям, принимая при этом самое активное участие в государственных антикризисных мероприятиях, — заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. — Тем не менее, высокий уровень развития собственных цифровых продуктов и сервисов позволил Сберу не просто быстро и безопасно помочь населению и бизнесу, но и нарастить бизнес-показатели в период пандемии. Кредитный портфель Сбера за 2020 год вырос на 15%, доля рынка по вкладам физических лиц достигла 45,4%».

«В 2020 году, — рассказал Греф, — мы также завершили технологическую трансформацию и сегодня развиваем экосистему, в которую, помимо банковских услуг, входят электронная коммерция, телемедицина, управление благосостоянием, страхование, развлечения, доставка еды, такси и многое другое. Число розничных клиентов Сбера сейчас превышает 100 млн человек, а корпоративных — более 2,8 млн. Благодаря восстановлению бизнеса и потребительской активности, развитию наших цифровых услуг и крупномасштабной программе по сокращению расходов, Сбер также смог создать здоровую базу собственного капитала. Это позволило нам одним из первых российских финансовых институтов возобновить дивидендные выплаты. В прошлом году нам удалось выплатить крупнейшие в нашей истории и рекордные для российского рынка дивиденды в размере 422 млрд рублей, половина которых была направлена в российский бюджет. Недавно на годовом общем собрании акционеров была одобрена выплата дивидендов в аналогичном размере в 2021 году».