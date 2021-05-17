Санкт-Петербург, , 17:59 — REGNUM В Смольном принято решение о предоставлении АО «Западный скоростной диаметр» четырёх земельных участков для строительства Витебской транспортной развязки. Этот объект обеспечит связь существующей трассы ЗСД с Московским и Фрунзенским районами Петербурга, а затем и с новой платной Широтной магистралью скоростного движения (ШМСД, также известна как ВСД).

Участки для строительства Витебской развязки в Московском и Кировском районах предоставлены в аренду на время строительства на срок 60 месяцев.

«Витебская развязка — один из приоритетных проектов. Это первый этап строительства Широтной магистрали скоростного движения, которая будет вторым после ЗСД масштабным проектом на основе государственно-частного партнёрства», — напомнил на рабочем совещании губернатор Александр Беглов.

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Как сообщало ИА REGNUM, первую скважину для первой сваи Витебской развязки пробурили в марте 2021 года. Пропускная способность развязки составит до 70 тысяч автомобилей в сутки по шести полосам движения. Общая стоимость объекта составит 39 млрд рублей.

Добавим, 3,4 км трассы ШМСД от Витебского проспекта до ЗСД планируется построить до 2024 года. Общая протяженность трассы ШМСД составит около 30 км, она обойдется более чем в 180 млрд рублей.

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