Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Марий Эл и Пензенская область в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба правительства Марий Эл.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

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Документ предполагает сохранение и расширение двусторонних связей в экономической, научно-технической, а также культурной сферах деятельности.

Достигнутые руководителями регионов Александром Евстифеевым и Олегом Мельниченко договоренности направлены на развитие межрегиональной экономической интеграции и укрепление связей в области транспорта, информационных коммуникаций, промышленности, агропромышленном комплексе, торговле и услугах, архитектуре и строительстве, жилищно-коммунальном хозяйстве, благоустройстве городских территорий, здравоохранении, образовании, туризме и спорте, охране окружающей среды, семейной и молодежной политике.

Планируется проведение совместных выставок, конференций, семинаров, совещаний, круглых столов и презентаций.

Глава Марий Эл и врио Пензенской области выразили готовность к расширению деловых связей и обмену опытом на фоне соседства и принадлежности регионов к Приволжскому федеральному округу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне правительство Марий Эл в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». В рамках соглашения планируется реализация проектов в области развития системы общественного транспорта, повышение качества транспортного обслуживания населения, соблюдение сбалансированности интересов сторон в инвестиционной и других сферах деятельности.

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