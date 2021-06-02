Санкт-Петербург, 2 июня 2021, 18:44 — REGNUM Правительство Марий Эл в рамках Петербургского международного экономического форума подписало соглашение о сотрудничестве с госкорпорацией «ВЭБ.РФ». Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
В рамках соглашения планируется реализация проектов в области развития системы общественного транспорта, повышение качества транспортного обслуживания населения, соблюдение сбалансированности интересов сторон в инвестиционной и других сферах деятельности.
В части развития транспортной инфраструктуры стороны обсудили обновление подвижного состава пассажирского транспорта за счет лизинговых схем финансирования покупки новых автобусов.
«Также стоит вопрос обновления городского электротранспорта — это более затратная тема, она требует совместного усилия со стороны федерального и регионального бюджетов», — добавил глава Марий Эл Александр Евстифеев.
«Готов поддержать позицию руководства Республики Марий Эл по проведению качественной реформы пассажирского транспорта Йошкар-Олинской агломерации. Итогом должны быть оптимизация маршрутной сети агломерации, модернизация троллейбусной сети, обновление подвижного состава», — заявил замглавы ГК Олег Говорун.
Как сообщало ИА REGNUM, переговоры о развитии системы общественного транспорта в Йошкар-Оле стороны проводили еще в ноябре 2020 года. Тогда Говорун отмечал, что необходимо наладить эффективную деятельность единого оператора с использованием цифровой платформы. Такие системы уже работают в Тверской и Пермской областях.
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