Санкт-Петербург, , 12:49 — REGNUM В развитии Северного морского пути намерены участвовать многие французские компании. Об этом в ходе выступления по видеосвязи на сессии «Устойчивое развитие. Повестка многосторонних институтов» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня заявил посол Франции по делам Арктики и Антарктики Оливье Пуавр д'Арвор.

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Он подчеркнул, что французская сторона хотела бы сотрудничать с Росатомом.

«Французские инвесторы заинтересованы в участии в развитии этого региона», — отметил Пуавр д'Аврор.

Дипломат пояснил, что такая заинтересованность связана с тем, что Франция верит в успешность Северного морского пути.

«Я хотел бы вам передать сегодня послание президента Французской Республики. Он отправил меня в Россию, чтобы обсудить вопрос Арктики и Антарктики. Мы верим в успех Северного морского пути, — добавил посол. — Мы верим в то, что это будет важная экономическая артерия».

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Французский дипломат напомнил также, что в разгар холодной войны, несмотря на существующие противоречия, между странами было заключено соглашение по Антарктике, согласно которому на этой территории не должны вестись ни военные, ни ядерные действия, а только наука.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр России по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что Северный морской путь может стать альтернативой движению судов через Суэцкий канал. По словам чиновника, ряд стран Азии рассматривает Севморпуть в качестве замены перегруженным на данный момент транспортным морским артериям.