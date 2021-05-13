Москва, , 18:43 — REGNUM Россия настаивает на своём особом праве на использование Северного морского пути, так как он практически на всем протяжении проходит либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне РФ, заявил 13 мая командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев на брифинге, прошедшем на борту атомного ракетного крейсера «Петр Великий».

Об этом было заявлено на фоне активного обсуждения в мире вопроса «свободы навигации» по Северному морского пути.

«Позиция Российской Федерации в этом вопросе неоднократно высказывалась руководством государства, в том числе руководством военного ведомства. Суть ее заключается в том, что Севморпуть практически везде пролегает либо в российских территориальных водах, либо в экономической зоне страны, находится в сложных ледовых условиях, что требует организации безопасного плавания. Поэтому Россия настаивает на особом порядке использования данной коммуникации», — сказал адмирал Моисеев.

Напомним, из-за таяния арктических льдов Северный морской путь всё более освобождается для судоходства. По сравнению с традиционными торговыми морскими путями из Азии в Европу Севморпуть почти в два раза короче, что дает ему несравнимое конкурентное преимущество.

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