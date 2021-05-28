Москва, , 09:14 — REGNUM Планируют сделать шпаргалки для сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) большинство выпускников российских школ (82%), приводит данные исследования Институт прогрессивного образования.

Уверены, что смогут воспользоваться шпаргалками, не попавшись преподавателям, 23% школьников. Почти 40% выпускников для повышения концентрацию внимания намерены принимать различные БАДы.

Более трети учащихся будут пить успокоительные — валерианку (36%), ноотропные препараты (34%), глицин (24%), психостимуляторы (10%). По словам 25% школьников, лекарства им дают родители.

Опрос проведен 1−15 мая 2021 года. Опрошены 1200 учащихся школ 14−18 лет в 75 регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году единый государственный экзамен не будут сдавать около 70 тыс. человек.

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