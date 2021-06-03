Москва, , 12:21 — REGNUM Меры поддержки российского бизнеса в 2020 году дали существенный эффект, он оценивается в 500 млрд рублей. Об этом статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил 3 июня, выступая на сессии ПМЭФ.

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«Суммарно эффект от тех мер поддержки, которые были оказаны в 2020 году, мы оцениваем в порядка 500 млрд рублей, это существенно», — сказал Сазанов.

Он отметил, что 2020 год стал особенно сложным для малого и среднего бизнеса. Государство оказало и налоговую, и бюджетную поддержку. Так, страховые взносы были уменьшены фактически вдвое, во втором квартале были списания начисленных налогов и взносов, а также рассрочки и отсрочки.

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