Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В правительстве обеспокоены ситуацией с высокими ценами на продукты, однако для их регулировки существует множество рыночных инструментов. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

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«Нет такого, что мы говорим, что завтра в магазинах хлеб продается по 100 рублей. Поэтому здесь не надо чересчур перегревать эту ситуацию. Да, нас это беспокоит, ситуация с высокими ценами беспокоит. Но есть много рыночных инструментов», — сказал Силуанов.

Он рассказал о своей позиции, которая заключается в том, что жесткого административного ценообразования в России нет: «У нас достаточно механизмов».