Санкт-Петербург, , 11:25 — REGNUM Макроэкономическая конструкция в России построена правильно, изменения в ней не нужны. Об этом помощник президента РФ Максим Орешкин заявил 3 июня на сессии ПМЭФ «Российская экономика: от антикризисной повестки к устойчивому развитию».

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«В России — моё мнение — у нас очень правильная макроэкономическая конструкция с независимыми Центральным банком, с бюджетным правилом, установленным правительством. Эту конструкцию, конечно, менять не нужно», — сказал Орешкин.

Он отметил, что уровень долга в российской экономике очень низкий, это может серьёзно повлиять на совокупный спрос. Большой бюджетный дефицит в текущем году заметно сократился, правительство помогло экономике пройти кризис с очень неплохими результатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Орешкин сравнил российскую экономику с экономикой США 30 лет назад.

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