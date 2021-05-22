Москва, , 21:30 — REGNUM Модель экономики России напоминает ту, что была в США 30 лет назад. Такой прогноз 22 мая сделал помощник президента РФ Максим Орешкин на марафоне «Новое знание» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Суть этой модели сводится к тому, что спрос внутри страны регулируется через процентные ставки.

«Сейчас в России стандартная модель для тех же США 20−30-летней давности — регулирование совокупного спроса через процентные ставки, она будет сохраняться», — сказал Орешкин.

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