Санкт-Петербург, , 11:08 — REGNUM Россия может сохранить статус великой энергетической державы с помощью экспорта водорода, заявил 3 июня спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По его словам, то, что в России можно сделать по водороду, геополитически сопоставимо с тем, что сейчас делает страна по углеводороду.

«Россия способна поставить задачу сохранения статуса великой энергетической державы с замещением экспорта углеводородов на экспорт водорода», — сказал Чубайс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия предложила Саудовской Аравии сотрудничать в области производства водорода и накопления электроэнергии.

Новак рассказал о важности развития кооперации в области технологий и инвестиций, включая водородную энергетику. Российская и саудовская стороны, предложил он, могли бы создать рабочую группу по развитию водородной энергетики и разработке технологий накопления энергии.

Читайте также: Чубайс назвал самую сложную для России цель устойчивого развития