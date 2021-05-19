Москва, , 13:52 — REGNUM Борьба с изменением климата — самая важная и сложная для России цель устойчивого развития из заявленных ООН. Об этом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 19 мая на Национальном форуме по устойчивому развитию.

Анатолий Чубайс «Мне кажется, что для России самое важное, самое сложное, самое труднодостижимое — это, конечно, борьба с изменением климата»

Он пояснил, что «сердцевина климатического вызова» попадает в Россию, у которой есть историческое преимущество в виде углеводородов и других природных ресурсов. Если говорить простыми словами, добавил Чубайс, вся энергетика человечества основана на сжигании углеводородов и образовании двуокись углерода.

Однако сегодня человечество намерено перейти на водородную энергетику, на выходе которой образуется вода.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году государства ООН утвердили 17 целей в области устойчивого развития до 2030 года. Одна из них звучит как «Борьба с изменением климата».

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