Москва, 19 мая 2021, 13:52 — REGNUM Борьба с изменением климата — самая важная и сложная для России цель устойчивого развития из заявленных ООН. Об этом спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс заявил 19 мая на Национальном форуме по устойчивому развитию.
Он пояснил, что «сердцевина климатического вызова» попадает в Россию, у которой есть историческое преимущество в виде углеводородов и других природных ресурсов. Если говорить простыми словами, добавил Чубайс, вся энергетика человечества основана на сжигании углеводородов и образовании двуокись углерода.
Однако сегодня человечество намерено перейти на водородную энергетику, на выходе которой образуется вода.
Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году государства ООН утвердили 17 целей в области устойчивого развития до 2030 года. Одна из них звучит как «Борьба с изменением климата».
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