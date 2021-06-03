Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках деловой программы петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 3 июня подписал первые два соглашения — с производителем хлебобулочных изделий ООО «Ориент Продактс» и производителем пожаротушащего порошка ООО «БлокФайер технологии пожаротушения», передает корреспондент ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM Александр Дрозденко на ПМЭФ-2021

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Объем инвестиций по первому соглашению Ленобласти с компанией, являющейся производителем выпечных хрустящих хлебцев с российскими брендами «Щедрые» и «Круазетт», составит 848 млн рублей и обеспечит региону 80 новых рабочих мест.

«Приятно, когда на упаковке популярных у покупателей продуктов видишь адрес производства — Ленинградская область. Вдвойне приятнее, знать, что наша качественная и полезная областная продукция поставляется за рубеж. Это не только контракты для самого производителя, но и узнаваемость Ленинградской области на международном рынке», — сказал губернатор Дрозденко.

Второе соглашение касается создания на площадке недействующего завода ЖБИ в Пикалёво комплекса по производству пожаротушащего порошка, который широко применяется в огнетушителях и модульных системах пожаротушения, а также устройств автономного пожаротушения. Планируемый объем инвестиций в проект составит 138 млн рублей, на заводе будет создано 75 рабочих мест. Новое производство предполагает выпуск 15 000 штук готовых изделий и 120 тонн пожаротушащего порошка ежемесячно. Общий планируемый объем производства составляет 180 000 изделий и 1440 тонн порошка в год.

«Для нас нет только соглашений рублевых, инвестиционных, связанных с бизнесом или только социальных или общественно-политических или научных, у нас они абсолютно разные, и это хорошо», — подытожил губернатор Ленобласти.

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