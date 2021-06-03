Санкт-Петербург, , 09:46 — REGNUM Перенос из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область Большого морского порта даст больше возможностей и мощностей. Об этом губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил 3 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, вариант переноса Морского порта Санкт-Петербург в Ленобласть начала активно обсуждать в марте текущего года. В качестве вариантов рассматривалась Усть-Луга. По предварительным подсчетам, такой перенос потребует 440 млрд рублей.

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«Приморск новая, растущая площадка, там резервов гораздо больше чем в Усть-Луге, — указал Дрозденко. — Это вопрос очень сложный, это вопрос и экономики и, в определенной степени, политики. Если говорить о стадии строительства какого-то объекта, то это стадия — ТЭО. Это даже не предпроект».

С просьбой поддержать идею переноса порта совладелец «Трансмашхолдинга» Андрей Бокарев обратился к президенту РФ Владимиру Путину. А на месте освободившихся территорий в Петербурге, а это 4,8 млн кв. метров, предлагается возвести жилье, коммерческие помещения и социальную инфраструктуру.

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