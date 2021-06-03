Москва, 3 июня, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало вакцину, которая будет эффективна против любой мутации коронавируса. Об этом заявила замруководителя организации Татьяна Яковлева.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, вакцина вырабатывает не только гуморальный иммунитет, но и клеточный, то есть он «нацелен на консервативные белки».

«Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина всё равно будет защищать нас от COVID-19», — цитируют её «Известия».

Данные об эффективности вакцины будут доступны после клинических испытаний, подчеркнула Яковлева.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».

Кроме того, в России зарегистрирован ингаляционный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.

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