Москва, , 10:03 — REGNUM Ингаляционный препарат «Лейтрагин», который предназначен лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19, зарегистрирован в России. Об этом 2 июня сообщает пресс-служба Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

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«Двадцать пятого мая ингаляционный лекарственный препарат «Лейтрагин», разработанный в Федеральном медико-биологическом агентстве, был зарегистрирован министерством здравоохранения РФ. Новый препарат предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Также указывается, что «Лейтрагин» является первым представителем нового класса лекарственных средств, которые направлены на профилактику и борьбу с цитокиновым штормом, отягощающим течение COVID-19

При этом уточняется, что цитокиновый шторм предшествует возникновению острого респираторного дистресс синдрома, полиорганной недостаточности, и нарушений свертывающих свойств крови, что является основными причинами смертности при коронавирусной инфекции.

«Клинические исследования подтвердили эффективное профилактическое действие «Лейтрагина» в отношение респираторных вирусных инфекций, в первую очередь, вызванных SARS-CoV-2. Это нам позволяет уже сейчас понять направление наших дальнейших пострегистрационных исследований препарата для лечения новых опасных заболеваний», — заявила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, слова которой приводит пресс-служба.

Кроме того, поясняется, что принципиальным отличием «Лейтрагина» от других антицитокиновых препаратов является то, что данный препарат безопасно подавляет высвобождение множества цитокинов и других медиаторов воспаления, при этом воздействуя сразу на несколько основных сигнальных путей в иммунной системе человека.

Помимо этого, добавляется, что применение нового препарат характеризуется отсутствием нежелательных побочных эффектов в отличие от других антицитокиновых препаратов, которые используютсях для лечения COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных ВОЗ стало известно, что за прошедшую неделю в мире число вновь заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 снизилось на 15%, а умерших пациентов с COVID-19 — на 7%.