Минск, 2 июня, 2021, 08:49 — ИА Регнум. Следователи из Донбасса могут приехать в Минск и опросить основателя телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Если у них (у ведущих это дело следователей) будут вопросы к ним — милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы, потому что людей убивали они там на Донбассе», — сказал Лукашенко на заседании с членами правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, вынужденно приземлился в Минске 23 мая. Поступило сообщение, что на борту бомба. В Минске с самолета были сняты основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и гражданка РФ София Сапега.

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Отметим, что Протасевич воевал в Донбассе на стороне украинских боевиков.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура Луганской Народной Республики хочет провести следственные действия с Протасевичем на территории республики и просит о такой возможности белорусские правоохранительные органы.

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