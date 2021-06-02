Луганск, , 07:28 — REGNUM Активисты Патриотической ассоциации Донбасса вывесили объявления о розыске основателя Telegram-канала Nexta (признан экстремистским в Белоруссии) Романа Протасевича в разрушенном луганском аэропорту. Об этом 1 июня сообщил журналистам председатель ассоциации Алексей Селиванов.

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По его словам, акция последовала в ответ на предложение председателя Европарламента Давида Сассоли, который призвал разместить портрет Протасевича во всех аэропортах Европы.

«Таким образом они пытаются сделать из него мученика. Но мы здесь в Донбассе прекрасно знаем, что никакой он не мученик, а каратель и убийца», — сказал Селиванов.

Он добавил, что Протасевич действительно находится в розыске в Луганской Народной Республике (ЛНР), потому что он совершал преступления на территории Донбасса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил следователям ЛНР допросить Протасевича в Минске.

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