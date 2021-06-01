Москва, , 13:39 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин пообщается с руководством партии «Единая Россия». Встреча состоится в среду, 2 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Да, я могу подтвердить. Действительно, встреча с руководством партии «Единая Россия» запланирована на 2 июня», — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что «наверняка руководство партии расскажет о подготовке к съезду, о том, как прошли праймериз», а также в целом о грядущих выборах, о задачах партии, с которыми она идет на встречу этим выборам.

Что касается праймериз «Единой России», то, по словам Пескова, «это, безусловно, платформа для добротной и здоровой политической конкуренции».

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«Это способствует укреплению позиций партии», — подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что встреч с руководителями других парламентских партий, кроме «Единой России», в графике Владимира Путина нет.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё и очно на избирательных участках.