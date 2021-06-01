Москва, , 10:14 — REGNUM В Томской области предварительное голосование партии «Единая Россия» полностью прошло в электронном виде. Это первое важное отличие от голосования в других партиях, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Центрального штаба молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (Томская область) Михаил Киселев.

«Это важно, когда можно проголосовать не выходя из дома, потому что в Томской области ещё держится ряд ограничений, связанных с пандемией коронавирруса, введенных губернатором.

Поэтому все люди в абсолютно удобном для себя месте и удобное время могут сделать свой выбор и проголосовать. То есть электронный формат достаточно удобный.

При это есть разные способы верификации — на сайте госуслуг можно проверить результаты. Особенно для молодёжи города Томска — это плюс.

Второй момент, праймериз — это поддержка инициативы, которую озвучил президент РФ Владимир Путин, что могут привлекаться и общественники, и добровольцы. Например, я являюсь руководителем общероссийской общественной организации, но беспартийный.

Партия «Единая Россия» даёт возможность общественникам и беспартийным людям, кто созрел или чувствует в себе силы заняться большой политикой, попробовать это сделать. Ни одна партия в России не предлагает такую возможность.

«Единая Россия» — единственная правящая партия, которая позволяет простым гражданам попробовать себя в большой политике.

Третий важный момент — это опирание и предварительный выбор своих кандидатов через мнение людей. Не просто где-то на партийном съезде собрались и выбрали по каким-то отчетам депутатов, а всё-таки это выбор простых граждан. Это очень важный момент, который включает и усиливает список участников праймериз.

Четвертый немаловажный момент — очень много молодых ребят, которые впервые пробуют себя в политике, именно в праймериз. Много таких ребят — и добровольцев, и волонтёров, у которых есть свои проекты, они пробовали свои силы.

Это тоже очень важно. Потому мы видим по предварительным победам в праймериз, что выбор граждан происходит с точки зрения обновления партии. Молодых кандидатов определяют по их делам, а не их словам», — высказал свое мнение Михаил Киселев.

Как сообщало ИА REGNUM, предварительное голосование «Единой России» проходило с 24 по 30 мая онлайн во всех субъектах РФ, а в 42 регионах ещё и очно на избирательных участках.

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