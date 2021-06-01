Воронеж, , 11:51 — REGNUM Особенностью праймериз 2021 года стало все большее использование возможностей интернета и дистанционного общения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, который, будучи участником движения #Мывместе, организовал работу групп оперативного реагирования в 69 регионах РФ для помощи медикам в перепрофилировании корпусов больниц под прием коронавирусных больных.

«В праймериз я принимал участие в первые, впервые участвую в выборах. В предварительном голосовании я начал участвовать с 28 апреля в Воронеже и сама эта история мне реально понравилась. Во-первых это — абсолютная открытость, второе — это то, что огромное количество информации, которую мы передаем друг другу, происходит через интернет.

Тем не менее, у нас состоялись самые разные встречи, в том числе — не только со студентами, но и встречи с людьми, которые являются социальными работниками. И многие задавали вопрос: «А как можно посмотреть информацию о вас, о вашей деятельности?».

Это было очень просто: я предлагал подписаться на мою страницу в социальных сетях — там всё есть. Это позволяло получать обратную связь и очень быстро реагировать на ту или иную ситуацию. И ты реально начинаешь работать формате онлайн — офлайн — онлайн: увидел, прочитал, где-то включился, помог, обратно отдал информацию в сеть, люди её подхватили.

И несмотря на то, что для Воронежской области я был человек новый, свои голоса на праймериз за меня отдали чуть более 75 тысяч человек. Для меня это, конечно же, некое откровение о том, что мы всё делаем правильно, что вся эта история — работает.

Плюс очень серьезно помогает то, чем ты занимаешься, как ты делаешь работу. Особенно впечатляют возможности дистанционного общения. Мы проводили встречу со студентами лесотехнического вуза и у ребят интересовались возможностью получения профессии лесничего.

Воронеж — не такой лесной регион, как Сибирь. И когда с ребятами в формате online связывается руководитель одной из самых отдалённых территорий рассказывает, как у них лесовики живут, насколько востребована специальность лесничего, у ребят загораются глаза.

Сама эта система позволяет не тратить время на споры и какой-либо самопиар, а позволяет прежде всего делать реальные добрые дела. Поэтому я считаю, что праймериз реально удался», — отметил Игорь Кастюкевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Кастюкевич, как инициатор проекта «Тренер», докладывал о социализации трудных подростков 14−17 лет Президенту РФ на встрече волонтерами «#МыВместе». Глава государства и министр спорта поддержали проект.

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В предварительном голосовании (праймериз) партии «Единая Россия», которое проходило в онлайн-режиме, приняли участие более пяти миллионов человек.

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