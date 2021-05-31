Москва, 31 мая 2021, 08:32 — REGNUM Ставка Киева на расширение военного присутствия США в Черноморском бассейне может оказаться не слишком надёжной. Об этом заявил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков (Пермский край).

Fort McHenry ВМС США
Fort McHenry ВМС США
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Такое заявление он сделал, комментируя сообщения о неудачных испытаниях в США корабельных систем ПРО Aegis, которые не смогли поразить цель. Российский сенатор считает, что это «плохие новости» для Украины.

«Плохие новости для Украины с точки зрения соотношения сил в Чёрном море, — подчеркнул он в сообщении в телеграм-канале. — Особенно в том случае, если РФ удержит свое преимущество в области ракетных вооружений».

Пушков подчеркнул, что «это важно и для Донбасса: чем сильнее Россия на Черном море, тем надежнее и безопаснее его будущее».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая в Соединённых Штатах прошли испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis, однако они завершились неудачей. По данным Агентства по ПРО министерства обороны США, корабельные системы Aegis должны были обнаружить, отследить, а также перехватить и уничтожить баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет SM-6 Dual II, но перехват выполнен не был.

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Власти США намерены проанализировать результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что военная деятельность Вашингтон и НАТО расширяется на Украине и в Чёрном море. По его словам, США и Североатлантический альянс «накачивают украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны».