Москва, , 12:42 — REGNUM Военная деятельность США и НАТО расширяется на Украине и в Чёрном море, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в опубликованном 24 мая интервью газете «Аргументы и факты».

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«Накачивают украинскую армию вооружениями, оказывают ей финансовую и материальную поддержку, обучают ВСУ натовским методам ведения войны», — сказал глава российской дипломатии.

Лавров напомнил о семи совместных учениях Украины и стран НАТО, запланированных на текущий год. Одно из таких учений — крупнейшие для альянса манёвры Defender Europe — 2021.

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