Вашингтон, , 20:20 — REGNUM В Соединенных Штатах завершились неудачей испытания противоракет SM-6 корабельной системы противоракетной обороны Aegis. Об этом говорится в заявлении Агентства по ПРО министерства обороны США.

Отмечается, что цель испытания заключалась в демонстрации возможностей корабля с системой Aegis обнаруживать, отслеживать, а также перехватывать и уничтожать баллистическую ракету средней дальности с помощью двух противоракет SM-6 Dual II.

«Однако перехват не был выполнен», — говорится в сообщении.

Власти США намерены проанализировать результаты испытаний, чтобы определить причину «проблем, которые, возможно, препятствовали успешному перехвату».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военно-морские силы США провели первое испытание нового ракетного двигателя, предназначенного для гиперзвуковой ракет.

Испытания проводились 27 мая в штате Юта. Двигатель для гиперзвукового оружия компании Northrop Grumman создан специально для гиперзвукового оружия. Разработчик заявляет, что он хорошо проработал на всем периоде испытаний и показал полное соответствие заявленным рабочим параметрам.

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