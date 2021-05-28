28 Мая
 
13:38

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи в феврале 2021 года. kremlin.ru

13:19

По словам белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи 28 мая он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.

13:01

Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения

Александр Лукашенко планирует договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.

12:55

Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.