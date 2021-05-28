В Сочи 28 мая пройдут переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Лидеры двух государств обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, сообщается на сайте Кремля. Также, по официальной информации, Путин и Лукашенко обсудят реализацию совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфере, тематику продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Кроме того, предполагается, что президент РФ в ходе переговоров с Лукашенко получит из первоисточника информацию о ситуации с самолётом Ryanair.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.