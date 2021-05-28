28 Мая
13:38
13:19
По словам белорусского лидера, на встрече с Путиным в Сочи 28 мая он собирается провести обсуждение вопросов экономики и ситуации вокруг Минска и Москвы. Лукашенко не стал называть конкретные вопросы, но уточнил, что в основном это будет экономика.
13:01
Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным возобновление авиасообщения
Александр Лукашенко планирует договориться с российским коллегой Владимиром Путиным о возобновлении авиасообщения между двумя странами.
12:55
Лукашенко вылетел в Россию на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.