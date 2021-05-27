Вашингтон, 27 мая, 2021, 13:23 — ИА Регнум. Письмо с угрозой взрыва самолёта авиакомпании Ryanair поступило на почту минского аэропорта после того, как власти Белоруссии рассказали о минировании экипажу. Об этом сообщает издание Daily Beast со ссылкой на оригинал сообщения.

(сс) Michael Oldfield Самолет авиакомпании Ryanair

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Отмечается, что сообщение о минировании лайнера поступило спустя 27 минут после того, как белорусское управление воздушным движением проинформировало пилотов об угрозе.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы ЕС отказался от поддержки Израиля в этой войне, — говорится в тексте письма. — На этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в аэропорту Минска.

По утверждению белорусских властей, необходимость в посадке авиалайнера была вызвана угрозой взрыва на борту, якобы поступившей от палестинского исламистского движения ХАМАС. Последние поспешили опровергнуть свою причастность к инциденту.

После приземления самолёта в Минске был задержан находившийся на борту основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич.

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