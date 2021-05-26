Минск, , 12:29 — REGNUM «Вы живете в Белоруссии и знаете: каждый день «минируют» то школы, то университеты, то предприятия. Да и самолеты с IP-адресов в Польше, Литве и Латвии. В каждом случае мы реагировали адекватно полученной информации», — сообщил своим сторонникам 26 мая Александр Лукашенко, рассказывая об обстоятельствах инцидента с рейсом Афины — Вильнюс ирландской авиакомпании Ryanair.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Читайте на эту тему: Протасевич — порождение режима Лукашенко

По его словам, сигнал о минировании самолёта Ryanair был получен из Швейцарии. Он уточнил: сообщение поступило одновременно в аэропорты Афин, Вильнюса и Минска, после чего белорусская сторона довела информацию до экипажа самолета, выполнявшего полёт из Греции в Литву через воздушное пространство Белоруссии.

«Потому что в это время самолет пересек границу Белоруссии и находился в нашем воздушном пространстве. Мы довели эту информацию до пилотов самолета, вынуждены были ее опубликовать. ХАМАС, не ХАМАС — это сегодня не имеет значения. У экипажа было время, чтобы принять решение. У нас в воздухе под угрозой находились 123 пассажира из разных стран и 6 членов экипажа. В районе полетов расположена БелАЭС. Вблизи ее и произошел разворот этого самолета. А если бы вдруг… Нам что, мало Чернобыля? А как бы в такой ситуации реагировали США с учетом своего печального опыта?», — озадачил он своих поклонников.

Читайте об опровержении: ХАМАС заявил о непричастности к инциденту с самолётом Ryanair в Белоруссии

«Дело не только и не столько в этом истребителе, который был поднят абсолютно по всем правилам. Дело еще и в том, о чем мы не говорим, что по моему распоряжению все системы защиты атомной станции, в том числе противовоздушная оборона, были подняты по тревоге, мгновенно переведены в режим полной боевой готовности. По своим должностным обязанностям я должен был защитить людей, я думал о безопасности страны. И поймите простую вещь: если бы самолет был заминирован, и было бы желание у террористов его взорвать, мы вряд ли бы помогли. Но я не мог допустить, чтобы самолет упал на головы наших людей. После того… Мы ее не забыли… Эти два парня погибли, уводя самолет от жилых построек. Поэтому не надо меня упрекать. Я действовал законно, защищая своих людей. Так будет и впредь», — добавил белорусский политик.

Читайте в новостях: Лукашенко: на борту Ryanair находился террорист, была угроза БелАЭС