Москва, 27 мая, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Гражданка России Софья Сапега, задержанная в Минске 23 мая, чувствует себя нормально. Об этом она сообщила на встрече с российским консулом, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитаата из видео на YouTube Софья Сапега

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«Посольство России в Минске внимательно следит за судьбой россиянки и оказывает ей помощь, — добавила дипломат. — 25 мая российский консул получил разрешение белорусских властей на встречу с Сапегой, которая прошла в тот же день в СИЗО КГБ Белоруссии».

По словам Захаровой, гражданка России «жалоб на некорректное обращение не высказывала».

«Обратилась с просьбой оказать ей содействие в решении некоторых бытовых вопросов, которая была удовлетворена», — пояснила дипломат.

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Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что российские дипломаты находятся в контакте с родственниками и адвокатом Сапеги и «продолжат оказывать всё необходимое содействие в защите её прав».

Как сообщало ИА REGNUM, гражданка РФ Софья Сапега была задержана белорусскими силовиками 23 мая в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца.

Как пояснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Сапеге должны в течение десяти дней с момента ареста предъявить официальные обвинения, в случае их отсутствия она должна быть отпущена на свободу.