Москва, , 17:25 — REGNUM Официальное уведомление об аресте российской гражданки Софьи Сапеги на двухмесячный срок получено Москвой из Минска, сообщила 26 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «25 мая российское посольство получило официальное постановление генпрокурора Белоруссии, в котором сообщается, что в связи с подозрениями в совершении Софией Сапегой уголовно наказуемых деяний решено избрать ей меру пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца».

Российский дипломат пояснила, что Сапеге должны в течение десяти дней с момента ареста предъявить официальные обвинения или, если их не будет, она должна быть отпущена на свободу.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, белорусские силовики задержали Сапегу 23 мая в аэропорту Минска вместе с основателем Telegram-канала Nexta Романом Протасевичем.

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