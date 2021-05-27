Баку, 27 мая, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Власти Азербайджана выступают сторонниками урегулирования ситуации на границе с Арменией путем переговоров. Об этом 27 мая заявили в МИД Азербайджана.

Mod.gov.az Командование ВС Азербайджана

«Азербайджан поддерживает урегулирование напряженности на армяно-азербайджанской государственной границе путем переговоров и поддерживает призывы международного сообщества к делимитации и демаркации границ между двумя странами», — говорится в заявлении.

В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве добавили, что попытки нарушить границы республики недопустимы, Армения «должна воздерживаться от действий, направленных на усиление напряженности на границе между двумя странами».

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Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Армении заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела, совершённого с азербайджанской стороны границы в районе села Верин Шоржа в Гегаркуникской области.

Минобороны Армении также сообщило о смертельном ранении своего военнослужащего в результате перестрелки. В свою очередь в пресс-службе минобороны Азербайджана заявили, что обвинения Армении не соответствуют действительности.

Заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

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