Ереван, , 15:59 — REGNUM Ситуация на армяно-азербайджанской границе на сегодняшний день остаётся напряжённой. Об этом 26 мая на встрече с главой Министерства иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

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«К сожалению, могу констатировать, что вчера у нас уже была жертва из-за этой ситуации. Военнослужащий ВС Армении был убит при обстреле со стороны представителей ВС Азербайджана. Итак, ситуация достаточно напряжённая», — подчеркнул он.

При этом и.о. главы армянского правительства добавил, что Армения пытается решить проблему политическим и дипломатическими путями. Именно к этому, по его словам, также призывают партнёры Еревана по ОДКБ.

«Вы знаете, что согласно Договору о коллективной безопасности, военные действия в нашей стране будут означать, что в войну вовлечены другие страны ОДКБ», — напомнил Пашинян.

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В свою очередь глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф выразил надежду, что его встречи в Баку и Ереване смогут «внести вклад в разрешение этого кризиса».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая в Армении заявили о гибели военнослужащего в результате обстрела, совершённого с азербайджанской стороны границы в районе села Верин Шоржа в Гегаркуникской области. Минобороны Армении также сообщило о смертельном ранении своего военнослужащего в результате перестрелки.