Ереван, , 17:02 — REGNUM Официальный Ереван не удовлетворен реакцией ОДКБ на ситуацию с проблемами на границе страны с Азербайджаном, заявил 26 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, Армения может обратиться в Совет безопасности ООН, если Организация Договора о коллективной безопасности не поможет решению этой проблемы.

«Скорость действий ОДКБ нас не устраивает, но мы продолжим последовательно работать в этом направлении, работать в направлении уточнения позиций партнеров по ОДКБ. Но хочу отметить, что до сих пор ОДКБ не выразила четкой позиции, не заявила, что Азербайджан должен вывести свои войска с территории Армении. На рабочем уровне такая позиция озвучена, в публичном поле — нет», — заявил Пашинян.

По его словам, Армения рассматривает вопрос обращения в СБ ООН.

«Не исключаем, что пойдем по этому пути, если выяснится, что инструменты ОДКБ и договора об армяно-российской совместной группировке войск недостаточны для решения этой проблемы», — сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая Ереван заявил, что подразделения армии Азербайджана вошли на территорию Армении в Сюникской и Гегаркуникской областях.

Армения обратилась в ОДКБ, а Пашинян обратился к президенту России с просьбой о военном содействии.

В свою очередь, МИД Азербайджана прокомментировал эту ситуацию как неадекватную реакцию Еревана на процесс согласования азербайджано-армянской границы.

Позднее в Ереване заявили о перестрелке в этом районе и о гибели в ней армянского военнослужащего, однако затем военное ведомство Армении опровергло эту информацию.

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