Москва, 27 мая, 2021, 10:35 — ИА Регнум. В России вакцинация по законодательству не может быть обязательной, однако есть профессии, представители которых без вакцинации в условиях, если есть соответствующее постановление главного санитарного врача субъекта, работать не могут. Об этом 27 мая сообщил старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация от коронавируса

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По его словам, в Национальный календарь прививок вошли медицинские работники, педагоги и представители некоторых других профессий. Когда эпидситуация в регионе осложняется, то главный санитарный врач субъекта вправе принять постановление, в котором фактически объявляется эпидемия.

«В этой ситуации по тому заболеванию, по которому объявлена эпидемия, происходит вакцинация в соответствии с календарем прививок. В данной ситуации она становится обязательной для тех категорий людей, которые попали в Национальный календарь прививок», — сказал он РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что право отказаться от прививки у представителей этих профессий есть, но тогда они не смогут продолжить свою работу, уточнил Печерей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин завил, что вакцинация от коронавирусной инфекции должна остаться добровольной. Глава государства подчеркнул, что гражданам нужно самим осознать необходимость прививки и понять опасность, с которой они могут столкнуться. В России, обратил внимание президент, созданы необходимые условия, чтобы прививка была безопасной.

Отметим, что ситуация с COVID-19 остаётся в России напряжённой, кардинально её изменить сможет только масштабная вакцинация, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко 25 мая на международной научно-практической конференции «Неинфекционные заболевания и здоровье населения России».

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