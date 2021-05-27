Москва, , 08:08 — REGNUM Вакцинацию от COVID-19 скорее всего необходимо будет проходить ежегодно, так как вакцины от нового заболевания, вероятно, нужно будет обновлять. Об этом 27 мая рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

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«Достаточно вероятна ситуация, что вакцины против нового коронавируса придется периодически обновлять, и иммунизироваться ежегодно, как это сейчас происходит с тем же вирусом гриппа», — приводит его слова РИА Новости.

Также Хафизов уточнил, что к осеннему периоду у специалистов будет достаточное количество информации по эффективности препаратов против возникающих штаммов.

При этом эпидемиолог отметил, что в настоящее время нет причин избегать прохождения вакцинации от нового заболевания, за исключением случаев, когда есть прямые противопоказания по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация от COVID-19 должна остаться добровольной.