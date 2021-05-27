Пекин, , 10:32 — REGNUM Политические манипуляции на тему происхождения SARS-CoV-2 мешают международным усилиям по борьбе с пандемией, сообщили в посольстве Китая в США.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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В посольстве заявили, что с начала вспышки коронавируса некоторые политические силы «были сфокусированы на политической манипуляции и играх с возложением вины, игнорируя срочную необходимость борьбы с пандемией».

«Политизация поиска происхождения вируса, что является научным вопросом, не только осложняет выявление природы вируса, но и… серьёзно затрудняет международное сотрудничество по борьбе с пандемией», — сообщили в посольстве.

Власти Китая поддерживают всеобъемлющее изучение всех ранних случаев COVID-19, а также тщательное расследование наличия «некоторых секретных баз и биологических лабораторий по всему миру».

Напомним, 23 мая издание The Wall Street Journal сообщило, что трое исследователей в Уханьском институте вирусологии были госпитализированы с серьезным заболеванием в ноябре 2019 года. По мнению большинства экспертов, именно тогда и произошло распространение вируса по городу с населением 11 миллионов человек.

Как сообщало ИА REGNUM, международные эксперты, изучавшие происхождение COVID-19 в КНР, не смогли прийти к однозначному выводу. Самой вероятной версией они назвали передачу коронавируса от одного животного другому, а уже потом — человеку.

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