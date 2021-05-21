Вашингтон, , 08:49 — REGNUM «Серьёзные косвенные доказательства» указывают на то, что коронавирус нового типа начал распространяться после утечки из института вирусологии в китайском Ухане. Об этом говорится в докладе республиканцев, опубликованном на сайте комитета Палаты представителей США по разведке.

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Из доклада следует, что международное сообщество не могло установить настоящий источник вируса, так как Китай не стал сотрудничать по этому направлению.

Лабораторную версию происхождения вируса подтверждает «информация о возникновении инфекций из-за утечек из исследовательских лабораторий», говорится в документе. В 2017 году дипломаты в КНР предупреждали об опасных исследованиях коронавирусов в Ухане, которые проходят «без соблюдения обязательных протоколов безопасности».

Кроме того, осенью 2019 года у некоторых исследователей проявились свойственные COVID-19 симптомы. Также авторы доклада указали на связь Уханьского института вирусологии с военными.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала отчёт о работе международной группы экспертов в Ухане. Они пришли к выводу, что лабораторная утечка COVID-19 «крайне маловероятна», а вирус, скорее всего, передали человеку летучие мыши через другое животное.

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