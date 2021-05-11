Пока весь мир с переменным успехом борется с SARS-CoV-2, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе открывшейся 24 мая в Женеве 74-й Всемирной ассамблеи здравоохранения обнародовал прогноз о появлении в ближайшем будущем нового, ещё более заразного и смертоносного вируса.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться.

Напомним, в мире по состоянию на 24 мая 2021 года выявлено 166 977 786 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 480 749 случаев.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

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