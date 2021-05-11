В Новой Зеландии за сутки выявили двух носителей коронавируса
В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили двух носителей коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.
Президент Боливии Луис Арсе привился от коронавируса вакциной «Спутник V».
Цитата sputnik_vaccine.
Исследование в Аргентине подтвердило высокую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса .
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) поделился данными исследования, проведенного Институтом вирусологии Национального университета Кордовы (Аргентина) и властями Кордовы, которые подтверждают нейтрализующую эффективность «Спутника V» против бразильского штамма коронавируса, впервые выявленного в городе Манаус, а также высокий иммунный ответ.
В Индии стартовало производство «Спутника V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и один из ведущих фармпроизводителей Индии Panacea Biotec объявили о начале производства в стране «Спутника V».
В апреле РФПИ и Panacea Biotec сообщили о договоренностях для совместного производства 100 миллионов доз вакцины «Спутник V» в Индии ежегодно. Первую партию препарата доставят в Центр им. Гамалеи для контроля качества. Полномасштабное производство «Спутника V» начнется летом.