Ереван, , 11:40 — REGNUM На территории Армении всё ещё остаются порядка 500−600 азербайджанских военных, заявил 20 мая исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Оперативная ситуация на уже известных участках границы с Азербайджаном остается неизменной, она напряжена в том плане, что порядка 500−600 военнослужащих Азербайджана остаются на нашей суверенной территории», — сказал Пашинян на заседании правительства.

Он также добавил, что по итогам трёхсторонних переговоров с участием России и Азербайджана собирается подписать новый документ.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия как посредник работает над тем, чтобы помочь Армении и Азербайджану урегулировать приграничный конфликт. Об этом шла речь в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна, состоявшемся вечером 19 мая.

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