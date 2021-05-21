Ереван, , 01:43 — REGNUM Армения, Азербайджан и Россия продолжают обсуждать проект соглашения о создании комиссии по демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщил 20 мая и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Выступая в парламенте, он объяснил, что сегодня у Армении и Азербайджана нет дипломатических отношений, поэтому Ереван выступает за подготовку документа в трёхстороннем формате.

Комментируя эту работу, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян сообщил, что речь в документе идёт «исключительно о создании трёх отдельных национальных делегаций по демаркационным и делимитационным вопросам, об их составе и о дате предстоящего заседания».

«Естественно, в указанном документе нет ни слова о «спорных районах» или о передаче Арменией какой-либо территории», — цитирует РБК собеседника.

Секретарь Совбеза Армении подчеркнул также, что решение всех предусмотренных в соглашении вопросов должно осуществляться исключительно политическим и дипломатическим путем в соответствии с трехсторонними заявлениями.

Текущую ситуацию в Сюнике он назвал напряжённой, поскольку вооруженные силы Азербайджана не покинули территорию Армении полностью.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 20 мая министр обороны России Сергей Шойгу вновь провел телефонные переговоры с главой минобороны Армении Вагаршаком Арутюняном, вторые за сутки.

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