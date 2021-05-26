Минск, , 14:40 — REGNUM Все находящиеся за рубежом оппоненты нынешней белорусской власти «ответят за свои преступления по закону». Об этом 26 мая заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

«За свои преступления каждый ответит по закону. Я это не устаю повторять два года. Об этом я предупреждал всех беглых и «протестунов». Мы вас знаем в лицо», — сказал он.

Кроме того, белорусский лидер отреагировал на заявления о том, что инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске якобы был операцией белорусских спецслужб.

«Я должен сказать: ребята, вы нам льстите. Вы нам просто льстите. Спасибо. Если это операция, то обратите внимание: она прошла без сучка и задоринки. В том смысле, что мы не нарушили не только какие-то международные соглашения и законы, ни одного международного права, мы даже не нарушили ни одной инструкции», — добавил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Россия не стремится к тому, чтобы включить в свой состав Белоруссию.