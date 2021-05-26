Минск, , 14:25 — REGNUM Россия не стремится к тому, чтобы включить в свой состав Белоруссию. Об этом 26 мая заявил белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями органов государственного управления, его слова приводит газета «Беларусь сегодня».

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«Мы с Россией как два суверенных, независимых государства можем выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Мы для России так же ценны, как Россия для нас», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что мысли о том, что нужно взять какие-то земли и включить их в состав какого-либо государства, по его мнению, являются «глупостью».

"России эта головная боль не нужна. Это был бы такой подарок коллективному Западу, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Времена поменялись, сегодня иные подходы», — добавил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусские власти не будут «стоять на коленях и оправдываться» за инцидент с самолетом Ryanair так как им не за что это делать, и объективная информация «обвинителей» Минска в данном случае не интересует.